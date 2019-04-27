Başkan Yaka gençlerle buluştu

KONYA (AA) - Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka "Başkan, Gençlerle Buluşuyor" projesi kapsamında öğrencilerle bulıuştu.



İlçe Gençli Merkezi Salonu’nda yapılan söyleşide Başkan Yaka, öğrencilerle eğitimden spora pek çok farklı başlıkta görüşlerini paylaştı.



Gençlerin toplumda önemli bir yere sahip olduğunu ve etkin bir rolde olduğunu belirten Yaka, "Sizlerin görüşlerine ve isteklerine büyük önem veriyoruz. Karapınar'ı hep birlikte daha güzel yerlere getireceğiz. Sizlerin önemini ve katkınızı biliyoruz. Gençler olarak toplumun değerlerine sahip çıkın." dedi.

Yaka, söyleşinin sonunda öğrencilerin sorularını cevapladı.



