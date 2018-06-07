Başkan Tuna Kızılcahamam'da iftar yaptı

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kızılcahamam'da iftar yaptı.

Başkan Tuna'yı, Kızılcahamam Kargasekmez mevkisinde Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar ve partililer karşıladı.

Tuna, Kızılcahamam’da ilk olarak 15 Temmuz şehitleri Hakan, Mehmet ve Lütfi Gülşen'in annesi Muzaffer Gülşen'i evinde ziyaret etti.

Daha sonra Tuna, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanlığını ziyaret ederek 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı.

Tuna, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayı boyunca her gün Ankara’nın farklı ilçesinde vatandaşlarla iftar yaptıklarını belirterek, birlik ve beraberliği vurgu yaptı.