Başkan Saygılı, çalışmaları inceledi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yapımı devam eden köprülü kavşak çalışmasını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Millet Bulvarı üzerine yapımı devam eden Karşıyaka-Yuva Mahallesi köprülü kavşak çalışmasını yerinde inceleyen Başkan Saygılı, yetkililere çalışmaların hızlandırılması konusunda talimatlar verdi.

Saygılı, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, kentin trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak olan köprülü kavşak çalışmalarının son aşamaya geldiğini belirterek, yapılan projenin hayırlı olmasını diledi.

Millet Bulvarı üzerinde devam eden köprülü kavşak çalışmalarının asfalt kaplama çalışmaları ve çevre düzenlemesinin ardından Kırıkkalelilerin hizmetine açılacağını ifade eden Saygılı, "Kırıkkaleli hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadığı şehir olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmalarda son aşamaya gelen köprülü kavşak projesi inşallah kısa zamanda hizmete açılacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.