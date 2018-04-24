Başkan Saygılı, alt yapı çalışmalarını inceledi

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, alt yapı çalışmalarını inceledi.

Yaylacık Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesinde devam eden yol çalışmalarını inceleyen Saygılı, gazetecilere, asfalt kaplama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmaları incelediklerini anlatan Saygılı, "Andezit kaplama, asfalt, kilit parke ve sathi kaplama çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor. Şehrimizde çalışma yapılacak cadde ve sokakları önceden tespit ettik. Bu tespitlere göre program hazırladık. Bu program dahilinde çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.