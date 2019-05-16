Başkan Özdemir halk gününde vatandaşlarla buluştu

NİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, halk gününde vatandaşlarla bir araya geldi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her hafta gerçekleştirilen halk gününde Özdemir, vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını, istek ve taleplerini dinledi.

Özdemir, hemşehrilerinin isteklerine cevap verebilmek için hizmet gerçekleştireceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Programlı bir şekilde sürdürdüğümüz hizmetlerimize, gelen talepleri de ilave ederek toplumumuzun her kesimine hitap etmiş olacağız. Önemli bir ihtiyaç olan istihdam sorununu şehrimizde çözüme kavuşturmak ve daha yaşanabilir bir Niğde oluşturmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediye binamız içerisinde oluşturduğumuz istihdam ofisi ile de belediyemize gelen iş taleplerini ihtiyaçları doğrultusunda özel sektörle paylaşıyor, hemşehrilerimizin istihdamı için köprü olmaya çalışıyoruz."

Belediye meclis salonunda birim müdürlerinin de yer aldığı halk gününde vatandaşlar taleplerini Özdemir'e iletti.