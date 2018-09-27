Başkan Özaltun, hemşehrileriyle buluştu

KONYA (AA) - Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir ilçesinde yaşayan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ilçenin tanınmış ve ileri gelen insanlarının bir bölümüyle düzenlenen istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Özaltun, toplumun her kesimiyle çeşitli zamanlarda düzenledikleri toplantılarla buluştuklarını belirterek, bu toplantılarda istişare ettikleri hemşehrilerinin dert ve sorunlarını dinlediklerini, taleplerini aldıklarını söyledi.

Özaltun, şehrin tanınmış ve ileri gelen insanlarıyla buluşmaya yönelik toplantıların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

Ülkenin en temel sorunlarından birisi olan işsizlik konusunu Beyşehir’de en aza indirebilmek adına bu destek ve katkıyı verdiklerini dile getiren Özaltun, şöyle konuştu:

"Başta mermer ve av tüfeği olmak üzere birçok ürünün üretildiği Organize Sanayi Bölgemiz ile Üzümlü ve Huğlu gibi mahallelerimizden gelen talep ve isteklerle ilgili belediye olarak tüm imkanlarımızı hizmet noktasında bugüne kadar hep seferber ettik. Organize Sanayimizin bugünkü konumuna gelmesi için 4 milyon liralık parayı bu bölgede yürütülen çalışmalar için harcarken, Üzümlü Mahallemizde küçük sanayi sitesinin yapılması adına iş makinelerimizi topyekün seferber ettik."