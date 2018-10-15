Başkan Oğuz'un mahalle ziyaretleri

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Okçu Mahallesi'ni ziyaret etti.

Oğuz, ziyarette yaptığı konuşmada, 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde verilen tüm sözlerin yerine getirildiğini söyledi.

Okcu Mahallesi'nin Büyükşehir Yasasıyla beldeden mahalleye dönüştüğünü ifade eden Oğuz, şunları kaydetti:

"Bizden önceki dönemlerde kanalizasyon çalışması tamamlanmış ama yolların asfaltlanması dönemimize kalmıştı. KOSKİ ekipleri altyapı çalışmalarını tamamladı. Bizde Çumra Belediyesi olarak asfalt çalışmasına başlayıp, bitirdik. Halı sahayı yaptık. Parkların düzenlemesini yaptık. Sağlık Meslek Lisemizin binasının yeniden yapılarak mahalleye taşınmasını sağladık. Buğday pazarımızın da yapımına devam ediyoruz. Beldeden dönüşen bir mahallemizde kısa sürede bu kadar hizmetin tamamlanmasından dolayı mutluyuz. Yapılan hizmetlerin mahallemize hayırlı olmasını dilerim."