Başkan Oğuz, vatandaşlarla bir araya geldi

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, mahalle ziyaretleri kapsamında Yörükcamili Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette vatandaşlarla bir süre sohbet eden Oğuz, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Oğuz, yaptığı konuşmada, Konya'da Büyükşehir Belediyesi Yasası'nın en iyi uygulandığı ilçenin Çumra olduğunu dile getirdi.

Söz verdikleri yatırımları yaptıklarını ve yapmaya da devam ettiklerini aktaran Oğuz, şunları kaydetti:

"Mahalle parkımız tamamlandı, bugün itibarıyla mahalle iç yollarının tamamının asfaltlanması da bitti. KOSKİ tarafından mahallenin su sorunu çözüme kavuşturuldu. Büyükşehir Belediyemizin ilçemiz için planladığı 4 köy konağı vardı. İlçe belediyemiz tarafından da 7 mahallemize köy konağını da biz planlamıştık. Yörükcamili Mahallemizin köy konağının da ilçe belediye bütçemizden tarafından yapımı devam ediyor. İnşallah bunlar en kısa sürede tamamlanacak."

İlçe ve Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırım ve hizmetlerden dolayı mahalle halkı da Başkan Oğuz'a teşekkür etti.