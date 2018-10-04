Başkan Oğuz, Doğanlı Mahallesi'ni ziyaret etti

KONYA (AA) - Çumra Belediye Başkanı Mehmet Oğuz, Doğanlı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Oğuz, ziyaretinde, mahalleliyle sohbet ederek, yürütülen çalışmaları inceledi.

"Eski adıyla Simi olarak bilenen Doğanlı Mahallemizdeyiz. Göreve başladığımız 2014 yılında mahallemize vermiş olduğumuz sözler vardı." diyen Oğuz, "Burası, Çumra merkeze ulaşım sorunu olan bir mahallemizdi. Bugün Doğanlı, Balçıkhisar, Gökhüyük ve Çumra arasındaki yolumuz genişletilerek asfaltlandı. Bugün itibarıyla mahalle iç yollarımızın tamamı asfaltlandı." ifadesini kullandı.

Vatandaşlar da Doğanlı Mahallesi'ne yapılan hizmetlerden dolayı hükümete ve Oğuz'a teşekkür etti.

