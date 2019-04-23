Başkan koltuğuna oturdu sokak hayvanları için hastane istedi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında başkanlık makamını temsili olarak ortaokul öğrencisi Yiğit Kıvanç'a devretti.

Arı'ya teşekkür edip makama oturduktan sonra konuşan Kıvanç, çocukların bayramını kutladı.

Sokak hayvanları için hastane yaptırılması ve lunapark kurulmasını isteyen Kıvanç, çocuklar için risk taşıyan sanal oyunlarla mücadele konusunda birim oluşturulması gerektiğini belirtti.

Temsili başkan Kıvanç, "Çocuk gözünden baktığımda şehirde bazı eksiklikler görüyorum. Öncelikle şehrimizde bir hayvan hastanesi ve hayvanat bahçesi kurulmasını istiyorum. Engelliler için üst geçitlerde mutlaka asansör olmalı. Ayrıca çocukların ölümüne yol açan bilgisayar oyunları ile mücadele etmek için de bir birim kurulmalı." dedi.

Kıvanç'ın talepleriyle ilgili konuşan Belediye Başkanı Arı ise Nevşehir'e çok kısa bir süre sonra İç Anadolu Bölgesinin en büyük hayvan kasabasının kurulacağını, sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonlarının modern bir ortamda yapılacağını müjdeledi.

Arı, kısa sürede ihalesi gerçekleşecek olan bu merkezin yanında şehrin çeşitli noktalarında cep spor merkezleri ve çocuklar ve gençler için oyun alanlarının oluşturulacağını kaydetti.

Öte yandan, 23 Nisan dolayısıyla makamında çok sayıda minik misafirini ağırlayan Arı, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

