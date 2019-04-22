Başkan Kalaycı, Antalya toplantısını değerlendirdi

KARAMAN (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından 20-21 Nisan tarihlerinde Antalya’da düzenlenen Belediye Başkanları toplantısına katılan Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, toplantıyı değerlendirdi.

Yazılı bir açıklama yapan Kalaycı, 2 gün boyunca devam eden toplantının oldukça verimli geçtiğini belirtti.

31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra MHP'li tüm belediye başkanları ve il başkanlarıyla bu toplantı çerçevesinde ilk kez bir araya geldiklerini ifade eden Kalaycı, şunları kaydetti:

" Bu imkanı bizlere sağladıkları için başta Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey olmak üzere Başkan Yardımcılarımıza, Genel Sekreterimize ve parti yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Sayın Bahçeli, Karaman halkına teşekkürlerini ve selamlarını gönderdi. Seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Biz de Karaman halkı adına kendilerini şehrimize davet ettik. Son derece faydalı ve verimli geçen bir toplantı oldu. Katıldığımız seminerler üretken ve çözüm odaklı belediyecilik noktasında bizlere rehberlik edecektir. Genel Başkan Yardımcılarımızla yaptığımız bire bir görüşmelerin de hem bizim için hem de şehrimiz için güzel neticeler vereceğine inanıyorum. "