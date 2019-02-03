Başkan Fethi Yaşar esnafla buluştu

ANKARA (AA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, esnafla bir araya geldi.

Yaşar, OSTİM, İvedik, GİMAT ve ilçede farklı yerlerde iş yerleri bulunan esnafla bir restoranda buluştu.

Burada bir konuşma yapan Yaşar, en güçlü belediyeler arasında olduklarını söyledi.

Belediye olarak birçok ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Yaşar, şöyle konuştu:

"Bakın belediye olarak uluslararası ISO 9000 Belgesi'ni ilk alan belediye biz olduk. Bunu gerçekleştirmek kolay olmuyor. Aylarca bizi incelediler. Her şeyimize baktılar. Sonucunda bize bu belgeyi verdiler. Göreve geldiğimizde 2 tane cenaze aracımız vardı. Birçok araç kiralama olarak kullanılıyordu. Şimdi belediyenin koca bir araç filosu var. Bunu nasıl başardık."