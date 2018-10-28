Başkan Ertürk, başarılı genç halterciyi kutladı

ANKARA (AA) - Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Tuğçe Boynueğri'yi tebrik etti.

Ertürk, yaptığı açıklamada, Kahramankazan Belediyesporlu halterci Boynueğri'nin Avrupa üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attığını belirtti.

Kahramankazan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve destekleri sonrasında spor alanında önemli yatırımlara imza attıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Artık bu alandaki yatırımlarımızın meyvelerini uluslararası arenada almaya başladık. Tuğçe kızımız bu başarısıyla Türkiye'yi gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum. İnşallah kendisini olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu olarak da göreceğiz."