Başkan Çolakbayraktar sporcuları ödüllendirdi

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi’ni ziyaret ederek, başarılı sporcuları ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çolakbayrakdar, burada yaptığı konuşmada spora destek olarak geleceğin sporcularını yetiştirdiklerini, daha büyük başarılar için spor tesisleri sayısının artırılacağını söyledi.

Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Çolakbayrakdar, "İmkanlarımız çerçevesinde spora ve sporcuya destek oluyoruz. Amacımız, vatanını, bayrağını ve milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı nesillerin yetişmesidir. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın yetiştirilmesi noktasında katkılarımız her geçen gün artarak devam edecektir. Kocasinan Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanındayız." ifadelerini kullandı.

Barbaros Mahallesi’ndeki Spor Merkezi’nde düzenlenen ödül töreninde masa tenisi takımı sporcularına ve antrenörlerine, mayıs ayı meclis toplantısında oy birliğiyle kararlaştırılan ödüller verildi.

Programda Özge Yılmaz, Betül Nur Kahraman ve antrenör Halil Adak'a 7'şer, Burçin Mermer, Kadriye Nur Sarı, Birsen Yerli, Zeynep Sıla Duman ve antrenör Kemal Balım'a 5'er tam altın verildi.