Başkan Çiftçi'den vatandaşlara teşekkür

SİVAS (AA) - 31 Mart'ta yapılan yerel seçimde yeniden Gürün Belediye Başkanı seçilen Nami Çiftçi, makamında tebrikleri kabul etti.

Başkan Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir ayrım yapmaksızın tüm ilçe halkını kucaklayacaklarını belirterek, seçim sürecinde kendisine destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Bundan böyle Gürün'e yapılacak projelerle gündemde olacaklarını aktaran Çiftçi, "Demokrasi şölenine dönüşen seçim sürecini güzel bir sonuçla geride bıraktık. Bizlere oy veren vermeyen tüm Gürünlülere teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun. İlçeme hizmet etmek benim için büyük bir onur ve şereftir. 30 Mart 2014'teki siyasi çizgimi bozmadan herkese eşit şekilde hizmet götürmenin mücadelesini vermeye devam edeceğim." dedi.

Seçimlerin huzur ve sükunet içinde geçmesi noktasında gösterdiği gayretlerden dolayı AK Parti Gürün Belediye Başkan Adayı Feyzullah Arslan'a teşekkür eden Çiftçi, "İlçemize hizmet etmek üzere seçilen İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle ve köy muhtarlarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Seçim sürecinde yükümüze omuz veren teşkilatıma da ayrıca minnettarım. Bundan böyle, birlik ve beraberlik içinde şehrimizi çok daha ileri noktalara taşıyacağız." diye konuştu.