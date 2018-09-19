Başkan Çelik proje ve yatırım çalışmalarını inceledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kent genelinde devam eden proje ve yatırım çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelik, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde devam eden proje ve yatırım çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Tüm ilçelere hız kesmeden yatırım yaptıklarını belirten Çelik, ilçeleri sık sık ziyaret ederek ihtiyaçları tespit ettiklerini atkardı.

Sarız'a yapılan yatırımlar neticesinde vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Sarız'da altyapıda çok iyi hale geldik. Hayvanların içme suyu ve tarımsal sulama alanında da çok iyi durumdayız. Sarız'ın en prestijli binası olan sosyal yaşam merkezini ilçemize kazandırdık. Kapalı pazar yeri ihalesini gerçekleştirdik ve yakında yapımına başlanacak. Amacımız kent merkezi konforunu ilçelerimize de yansıtmak. Asfalt konusunda da ilçe belediyemiz altyapı çalışmalarını tamamlar tamamlamaz ekibi göndereceğiz. Şehir merkezindeki kalitede asfalt yapacağız. Biz hizmet ederken hiçbir zaman siyasi farklılık gözetmedik. Partilere değil vatandaşlara hizmet ediyoruz. Bunun sonucunda da yaptığımız hizmetler takdir ediliyor."































