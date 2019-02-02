KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Yaşar Bahçeci, üçüncü dönemde uygulamayı planladığı 41 projenin tanıtımını yaptı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Bahçeci'nin geçen 10 yılda yaptığı hizmetler ve hayata geçirdiği projeler, "Sözümüz ahittir, eserlerimiz şahittir" sloganıyla tanıtım filmi eşliğinde anlatıldı.

Yerel seçim sürecinde kullanılacak seçim müziğinin de tanıtıldığı toplantıda konuşan Yaşar Bahçeci, ustalık dönemi olarak nitelendirdiği üçüncü dönemde hayata geçireceği projeleri görseller eşliğinde tanıttı.

Geçen 10 yıllık sürede 830 milyon liralık yatırım yaptıklarını ifade eden Bahçeci, projelerinden çoğunluğunu hayata geçirdiklerini vurguladı.

Amaçlarının örnek gösterilen, gelişmiş bir Kırşehir olduğunu dile getiren Bahçeci, şöyle devam etti:

"Yeni projelerimizi hayata geçirmek için yeniden tek yumruk olalım. Bunu yaparken de siyaset değil vizyonerlik yönümüzü gösterelim. Proje üretip, vizyoner kimlikle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kırşehir halkının emanetini aldık. Hizmet etmenin partisi olmaz. Sevgi ve hoşgörüye dayalı bir yönetim anlayışı ile dedikodu üretmeden üretim yapalım. Kaliteli kişiler vizyon konuşur. Bizler de yaptığımız projeleri sizlerin desteği ile hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızda özel hayatımız dahil her şeyden fedakarlık yaptık. Başarıya hep birlikte imza attık. Ustalık dönemimizde de hep birlikte yeni projelerimizi hayata geçireceğiz."

Başkan Bahçeci, başta Millet Bahçesi ve Doğa Parkı, Bahçelievler Kapalı Oyun Merkezi, Cacabey Bilim Merkezi ve Planeteryum, Şeyh Edebali Camisi olmak üzere 41 projenin Kırşehir'in vizyon projeleri olacağını kaydetti.

Toplantıya, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan, Merkez İlçe Başkanı Bilgehan Altaş, Bahçeci'nin eşi Zerrin Bahçeci ve çok sayıda kişi katıldı.