Başkan Aydın'dan esnaf ziyareti

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Hayri Sığırcı Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Aydın, Hayri Sığırcı Caddesi üzerinde iş yeri bulunan esnafı ziyaret ederek sorunlarını dinleyip, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Kaldırım ve yollarının yenilenmesini talep eden mahalle sakinleri, Mevlana, Abdulvahabi Gazi, Hikmet Işık caddeleri gibi Hayri Sığırcı Caddesi'nin de yeniden düzenlenmesini istedi.

Başkan Aydın'da her mahallede çalışma yaptıklarını bu yıl içerisinde burada da çalışma yapacaklarını söyledi.

Aydın, çalışmalar sırasında esnaftan çalışanlara destek olmalarını istedi.