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Başkan Aydın, şehit aileleriyle bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas Etkin Anadolu Kadınlar Derneği, şehit ve gazi ailelerine yönelik program düzenledi. Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Sami Aydın, eşi Yurdagül Aydın, Etkin Anadolu Kadınlar Derneği Başkanı...

11 Mart 2018 Pazar 09:45
Başkan Aydın, şehit aileleriyle bir araya geldi
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SİVAS (AA) - Sivas Etkin Anadolu Kadınlar Derneği, şehit ve gazi ailelerine yönelik program düzenledi.

Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Sami Aydın, eşi Yurdagül Aydın, Etkin Anadolu Kadınlar Derneği Başkanı Emine Binnur Karaca, şehit ve gazi aileleri katıldı.

Şehit ailelerinin duasına çok ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Aydın, "Dualarınızın arasına bizleri de sıkıştırın. Ben inanıyorum ki, sizlerin duası reddedilmeyecek dualardandır. O yüzden sizlerle böyle bir ortamda bulunmak beni son derece mutlu etti. Bu güzel ortamı sağlayan dernek başkanımıza, onursal başkanımıza, emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutlayan Aydın, "Şu anda Suriye’de hapishanelerde 6 bin 700 kadının olduğunu öğrendik. İçerisinde genç kızlar, yaşlılar, çocuklar var. Bunların yaklaşık 7 yıldır hapishanelerde olduğu söylendi. Birçoğunun orada yaşadığı çirkin, olumsuz tecavüzlere varan süreçlerle beraber intihar ettiklerini söylediler. O yüzden burada çok şükretmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Nerede bir zulüm varsa ona karşı başkaldıran bir ülkeyiz şeklinde konuşan Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mazluma yardım eli uzatan bir ülke konumundayız. Sizler şehit ailelerisiniz. Bir anne, çocuğuna nasıl şefkatle yaklaşıyorsa devletimiz de şehit ailelerine öyle yaklaşıyor. Elbette bu sizin acınızı ortadan kaldırmıyor. Annenin vicdanını tarif etmek kolay değil, eşin o genç yaşta sevdiği insanı kaybetmesi kolay bir hadise değil. Ama bu insanları siz Peygamber Efendimiz’e komşu gönderiyorsunuz. Gençlik geçicidir. Yaprağa, ağaca, mevsimlere benzer. İlkbahar kalıcı değildir. Bunun sonbaharı da vardır, kışı da vardır. Hayat böyledir. Önemli olan ebedi hayattır. İsyankarlık bize de, inancımıza da yakışmaz. Gerçekten itikatlı bir Müslüman için şehit yakını olmak büyük bir şeref, büyük bir onur. Bunu muhafaza etmek lazım."


Anahtar Kelimeler:
Belediye Başkanı Sami AydınSivas
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