Başkan Arı'ya tebrik ziyaretleri

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Belediye Başkanları Birliği Genel Sekreteri Halim Çakır, beraberindeki heyetle Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

Çakır, Ankara'da iken çalışmalarını yakından takip ettiği Başkan Arı'nın bu başarılı çalışmalarını daha yüksek performansla kente yansıtacağına inandığını belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arı da her alanda gelişen ve kalkınan bir şehir olma yolunda ciddi projelerle yola çıktıklarını, hemşehrilerinden aldığı destekle hedeflere ulaşmak için gayret edeceklerini dile getirdi.

Arı, "Şehrimiz için iyi, doğru ve hayırlı olan ne ise onu yapmak için emek vereceğiz. Varlık sebebimizin memleketimize ve milletimize hizmet olduğunu hiçbir zaman unutmadan Allah'ın izni ile yolumuza devam edeceğiz. Gönüllere gireceğiz, kalplere yerleşeceğiz." dedi.

