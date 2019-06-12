Başkan Arı, Yıldırım ile bir araya geldi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde, AK Parti'nin seçim kampanyasına destek vermek amacıyla İstanbul'a giden Başkan Rasim Arı ve beraberindeki AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, Yıldırım ile buluştu.

Nevşehir ve İstanbul seçimleri üzerine bir süre sohbet eden Arı, Yıldırım'ı seçimin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Nevşehir'e davet etti.

Yıldırım, "Rasim Arı başkanımızın İstanbul'da bir süredir yaptığı çalışmalar bizleri mutlu etti. Buradaki kıymetli Nevşehirlilerin de desteği ile inşallah 23 Haziran'da İstanbul'u aydınlık yarınlara taşımak için görev alacağız. Bizlere bu yolda destek veren, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Görüşmenin ardından açıklamada bulunan Arı ise "Birlikte çalışma şerefine ulaştığım Sayın Binali Yıldırım tam bir devlet adamı, tam bir Anadolu insanı. Binali başkan bu şehre çok büyük değer katacak. Nevşehir'e gerek bakanlığı gerekse de başbakanlığı döneminde önemli hizmetler katan, şehrimiz için dev projelere imza atan Binali Yıldırım'a buradaki hemşehrilerimiz de büyük sevgi besliyor." açıklamasında bulundu.

