Başkan Arı, vatandaşları dinledi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, makamında kabul ettiği vatandaşlarla görüşerek, istek, sorun, görüş ve önerilerini dinledi.

Başkan Arı, belediye başkanı seçilmesinden dolayı kendisini tebrik, belediye hizmetleri ile ilgili talep ve görüşlerini bildirmek amacıyla ziyaretine gelen vatandaşları makamında ağırladı.

Tek tek ilgilendiği vatandaşlarla sohbet eden Arı, açıklamada bulundu.

Nevşehir'e hizmet etmenin kendileri için onur kaynağı olduğunu dile getiren Arı, "Bizler, insan merkezli, hizmet odaklı, kaliteli, tasarruflu, etkin ve verimli hizmet sunma anlayışı ile hareket ediyoruz. Nevşehir'deki tüm vatandaşlarımızı kucaklayarak her mahallenin ihtiyaçlarını ayrı ayrı planlıyoruz. Bize güvenen insanları asla mahcup etmeyeceğiz. Verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız ve bunun için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz." dedi.

Başkan Arı, ayrıca, Emine Can ve Volkan Solmaz isimli gençlerin de nikahını kıydı. Arı, çifte Kuran-ı Kerim, Türk bayrağı ve fincan takımı hediye etti.