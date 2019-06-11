Başkan Arı, İstanbul'da

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a destek için gittiği İstabul'da çalışmalarını sürdürüyor.

Beraberinde AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar ile Esenyurt'ta vatandaşlarla buluşan Arı, 23 Haziran'da yapılacak seçimde Yıldırım'a destek istedi.

Yıldırım'ın İstanbul aşığı bir hizmet insanı olduğunu aktaran Arı, buradaki konuşmasında şunları kaydetti:

"Başta İstanbul'da yaşayan Nevşehirli hemşehrilerim olmak üzere, tüm seçmenlerden Sayın Binali Yıldırım'a destek vermelerini istiyorum. Sayın Binali Yıldırım'a Nevşehirlilerin çok büyük destek vereceğine tüm kalbimle inanıyorum. Hemşehrilerimizin de desteğiyle İstanbul'a belediye başkanı olacak, ülkemizin her noktasına uzun yıllar yaptığı hizmetlerine burada devam edecektir. Davasına sahip çıkan, gönlü samimiyet ve sevgi dolu güzel insanların özverili çalışmalarına biz de eşlik edip destek veriyoruz. İstanbul'u aydınlık yarınlara taşıyacak olan Binali Yıldırım için burada bulunduğumuz sürede gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. 23 Haziran'da sadece İstanbul değil, Türkiye kazanacak."

Başkan Arı, daha sonra Beylikdüzü'nde ziyaretlerde bulundu.



