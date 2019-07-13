Başkan Arı görevdeki 100 gününü değerlendirdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından geçen 100 gündeki çalışmalarını kamuoyu ile paylaştı.

Arı, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, ilk olarak belediyedeki insan ve para kaynağını kontrol altına aldığını, bu sayede 2019 yılı için 16 milyon lira tasarruf sağladıklarını söyledi.

İçme suyu problemine el attıklarını belirten Arı, bu kapsamda şehre 2 yeni su kuyusu kazandırdıklarını ve şehirde yapımına daha önce başlanan su depolarının tamamlanması için DSİ ve Nevşehir Belediyesi arasında protokol imzalandığını aktardı.

Seçimlerden önce vatandaşlara söz verdiği kent meydanı ve millet bahçesi için çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Arı, "Milli İrade Caddesi üzerinde bulunan okulların taşınması, bu alana kent meydanı ve millet bahçesi yapılması için imar plan değişiklikleri belediye meclisinden geçti. Şu anda bazı bürokratik işlemlerle uğraşıyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Nevşehir yakın zamanda Türkiye'nin en modern meydanı ve millet bahçesine kavuşacak." dedi.

Arı, istihdama katkı sağlamak amacıyla kent merkezindeki yeraltı şehrinin de turizme kısa sürede açılmasını hedeflediklerini vurguladı. Yurt dışından ve Türkiye'den birçok yatırımcı ile görüştüklerini, kente davet ettiklerini belirten Arı, kale etrafındaki yeraltı şehrinin şehre ekonomik anlamda ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.

Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Arı, bir soru üzerine mal varlığını açıkladı.

Arı, "Bu kardeşinizin bir sözü var. Hiç kimsenin siyasi ideolojisine bakmadan, ekonomik seviyesine bakmaksızın herkese eşit davranacağım dedim, öyle de yapmaya gayret ediyorum. Ben 110 bin kişinin belediye başkanıyım. Bu kardeşinizin mal varlığı belli. Bu mal varlığında Allah'ın izniyle bir artış 5 yılın sonunda olmayacak. Katakülle yapıp Ahmet'in, Mehmet'in üzerine de bir şey yapıp 'Bende hiçbir değişiklik olmadı' demeyeceğim. Benim birinci derece yakınlarımın hatta soy ismi Arı olan hiçbir kimsenin bu şehirde bir işletmesi de yok bunu iyi bilin. Bundan sonra da olmayacak." diye konuştu

Toplantıya AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, bazı ilçe ve belde belediye başkanları, mahalle muhtarları, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2019, 22:37