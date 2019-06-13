Başkan Arı, 500 kişiye balon turu hediye edecek

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI SOSYAL MEDYA HESABINI TAKİP EDEN 500 TAKİPÇİSİNE KAPADOKYA’DA BALON TURU HEDİYE EDECEĞİNİ AÇIKLADI.

Başkan Arı, 500 kişiye balon turu hediye edecek
banner230

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, sosyal medya hesabını takip eden 500 takipçisine Kapadokya’da balon turu hediye edeceğini açıkladı.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "siz şehrimize gelin bizler sizleri ağırlayalım" mesajını paylaşırken bu mesajı paylaşan 500 kişiye Kapadokya’da balon turu hediye edeceğini açıkladı. Belediye Başkanı Rasim Arı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Dostlar siz şehrimize gelin bizler sizi ağırlayalım. Bu tweeti RT edip hesabımızı takipte olan 500 (beşyüz) kardeşimize balon turu hediye ediyoruz. Nevşehir Kapadokya ile, Kapadokya sizlerle güzel. Son gün 25 Haziran” sözlerini paylaştı.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın bu paylaşımı kısa sürede yüzlerce kez paylaşılması dikkatlerden kaçmadı.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 12:56
YORUM EKLE
Gönder