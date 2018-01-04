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Başkan Acehan, esnaf odaları temsilcileriyle buluştu

ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, esnaf odaları temsilcileriyle bir araya gelerek, Türkiye ve ilçe meselelerini değerlendirdi. Çubuk Belediye Meclis Salonunda düzenlenen programa, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti...

04 Ocak 2018 Perşembe 16:42
Başkan Acehan, esnaf odaları temsilcileriyle buluştu
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ANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, esnaf odaları temsilcileriyle bir araya gelerek, Türkiye ve ilçe meselelerini değerlendirdi.

Çubuk Belediye Meclis Salonunda düzenlenen programa, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Fethi Avcı ve ilçedeki esnaf odaları temsilcileri katıldı.

Başkan Acehan, toplantıdaki amaçlarının dünyada, Türkiye’de ve ilçedeki meselelerin doğru biçimde konuşulması olduğunu söyledi.

AK Parti iktidarları döneminde yapılan hizmetleri anlatan Başkan Acehan, bu dönemde, ülkenin ekonomik anlamda büyüdüğünü ve bir çok alanda dışa bağımlılığın azaldığını aktardı.

Birçok ülkenin Türkiye’nin büyümesini hazmedemediğini vurgulayan Acehan, tüm mazlumlar için umut kapısı olan Türkiye'nin yeniden güçsüzleştirmek ve itibarsızlaştırmak istendiğini kaydetti.

AK Parti İlçe Başkanı Demirbaş ise, 15 Temmuz’da yaşanan olayların ülkeyi ele geçirmek için gerçekleştirildiğini vurguladı.

Bu ülkede yapılan hizmetlerin unutulmaması gerektiğine işaret eden Demirbaş, sorunları ve talepleri yerine getirmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Çubuk Esnaf Sanatkarlar Odası Temsilcisi Rumi Türkoğlu da, son dönemde ilçede önemli hizmetlerin yapıldığına dikkat çekti.

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AnkaraÇubukEsnafOdaToplantıTuncay Acehan
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