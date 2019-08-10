Başkan Acar'dan mezarlığa ziyaret

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kurban Bayramı öncesi ilçe mezarlığını ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.



Vatandaşların Kurban Bayramını tebrik eden Acar, yaptığı açıklamada, "Başta ilçemize, ilimize coğrafyamıza ve ülkemize huzur, barış ve esenlikler getirmesini diliyoruz, bayramlar hiç şüphesiz birliğin beraberliğin zirve yaptığı günlerdir, inşallah her daim bütün günlerimizin bayram olması dileğiyle herkese tekrardan hayırlı bayramlar diler, saygılar sunarım." dedi.

