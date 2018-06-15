Başbakan Yıldırım: Ülkemizin terörle mücadelesi bir beka mücadelesidir

ŞANLIURFA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıca şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat için Şanlıurfa Şehitlik Camisi'nde düzenlenen cenaze töreni öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Teröristlerin Abdulselam Halat'ı ömrünün baharında alçakça şehit ettiğini belirten Yıldırım, görevi milletin huzuru ve güvenliği için gece gündüz sınır kapılarında nöbet beklemek olan şehidin tek derdinin ülkesinde barış ve kardeşlik olduğunu söyledi.

Terörle mücadeleye de değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizin terörle mücadelesi bir beka mücadelesidir. Bu mücadelede 81 milyon vatandaşımız birdir, beraberdir, dimdik ayaktadır. Bayrağımıza, toprağımıza, devletimize kötü gözle bakanlar, hainlik yapanlar, mutlaka cezalandırılacaktır. Şehidimizin kanı asla yerde kalmayacaktır. Böyle mübarek bir günde bir bayram sevincini yasa boğan bu alçaklara dünyayı dar etmek bizim boynumuzun borcudur. Bu milletin, Kürt kardeşlerimizin sorunu bölücü terör örgütüdür. Bu sorunu çözmenin yolu, bu terör örgütünü bu topraklardan bir daha gelmemek üzere yok etmektir. Onun için de bir ve beraber olacağız. Bu mücadelede omuz omuza birlikte yürüyeceğiz. Bir kez daha şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. O, iki bayramın bir arada yaşandığı bir günde ruhunu teslim etti. O, Peygamber Efendimize komşu oldu. Rabbim, bize onun şefaatini nasip eylesin. Geride kalan başta babası, aile efradı olmak üzere bütün yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Şehit Halat için Şehitlik Camisi'nde tören düzenlendi

Şehit Abdulselam Halat için Şehitlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Medet, annesi Fatma, ikizi İbrahim ve kardeşi Zeynep Halat ile Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Abdullah Erin, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin ikizi İbrahim Halat, kardeşine tabutuna sarılarak veda etti. Metanetini koruduğu gözlenen şehidin ikizi İbrahik Halat, gözyaşı döken bazı yakınlarına “Sakin olun, onları (teröristleri) sevindirmeyin” diye seslendi.

Tabuta sarılarak gözyaşı döken şehidin kız kardeşi Zeynep Halat da "Allah o hainlerin de canını yaksın" dedi.

İl Müftüsü İhsan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Başbakan Yıldırım, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu bir süre omzunda taşıdı.

Şehidin cenazesi, daha sonra top arabasına konuldu. Yıldırım, bu sırada da şehidin babası ve kardeşlerinin koluna girerek, bir süre top arabasının arkasından yürüdü. Yıldırım'ın zaman zaman duygulandığı gözlendi.

Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın naaşı şehitlikte toprağa verildi. Törenin ardından vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez” ve “Kahrolsun PKK” sloganları atarak tekbir getirdi.

Muhabir: Kerem Kocalar