Başbakan Yıldırım öğretmenlerle iftarda bir araya geldi

ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "En büyük güç bilgidir. Bugün en büyük güç silah, uçak ve tank değildir, bilgidir. Bilgi çağına geldik. Bilgi toplumundan bahsediyoruz. Bilgiye sahip olan, bilgiyi üreten, bilginin kullanılmasını imkan dahilinde getiren ülkeler yol almaya devam edecek. Ama bundan mahrum ülkelerde geri kalmaya mahkum olacak. Bu önümüzdeki en büyük hedeftir." dedi.

Yıldırım, 81 ilden gelen öğretmenlerle Çankaya Köşkü'nde iftarda bir araya geldi.



Öğretmenlerin gençleri gelecek hedeflere hazırlamak için özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, en kalıcı yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu, yollar, köprüler, tüneller, hastaneler ve hızlı trenler yaptıklarını, ülkeyi mamur ettiklerini dile getirdi.

Ülkenin altyapısının mükemmel hale geldiğini vurgulayan Yıldırım, "Sadece bir örnek vereyim. Altyapı, yollar, havaalanları, demiryolları ve internet. 2003'te Türkiye dünya sıralamasında 39. sıradaydı. 2017 sonunda 9. sıraya yükseldi. 15 yılda 39'dan 9. sıraya yükseldik. Bizim hedefimiz ne? Dünyanın 10 ülkesi arasına girmek. Altyapıda zaten bunu başarmışız. Gittiğinizde görüyorsunuz, seyahat ettiğinizde bunu yaşıyorsunuz." diye konuştu.

- Bilgi üreten ülkeler yol almaya devam edecek"

Bundan sonra artık bu altyapının üzerine üstyapıyı geliştirmenin önemini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Üst yapı nedir? Eğitimin gelişen teknolojiye göre gelişen dünyaya uygun olarak yenilenmesi, güncellenmesi. En büyük güç bilgidir. Bugün en büyük güç silah, uçak ve tank değildir, bilgidir. Bilgi çağına geldik. Bilgi toplumundan bahsediyoruz. Bilgiye sahip olan, bilgiyi üreten, bilginin kullanılmasını imkan dahilinde getiren ülkeler yol almaya devam edecek. Ama bundan mahrum ülkelerde geri kalmaya mahkum olacak. Bu önümüzdeki en büyük hedeftir. Şimdi artık sanayi 4.0'dan bahsediyoruz. Yapay zekadan, sanal gerçeklikten, sürücüsüz arabalardan bahsediyoruz. Birçok meslek, bugün içinde olduğumuz birçok meslek artık yok olacak."

Yıldırım, bu duruma göre değişimi ve dönüşümü yakalamaları gerektiğini ancak bu şekilde dünyanın parmakla sayılı ülkeleri arasına girilebileceğini vurgulayarak, "Ancak bu şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçebiliriz. Bunu sizlerle başaracağız. Öğretmenlerimizle başaracağız." ifadelerini kullandı.

Gençleri hayata hazırlayanların öğretmenler olduğunu anlatan Yıldırım, bugün büyük sorumluluk sahibi olan siyasetçiler, yöneticiler, askerler, sanatçılar hepsinin arkasında mutlaka bir öğretmen olduğunu aktardı.

- İlkokul öğretmeni hayatını değiştirdi

Memleketinin Erzincan'ın Refahiye ilçesinin Kayı Köyü olduğunu ve 7 kardeş olduklarını ifade eden Yıldırım, şunları anlattı:

"Davarımız var, malımız var, ticaretimiz var, durum iyi. Dolayısıyla adama ihtiyaç var. Babam ikide bir okula gelir, 'muallim bey bizim çocuğu ver tarlaya gideceğiz, ormana gideceğiz, işe gideceğiz.' Sınıftan ayrılırken, arkadaşlarımın arasından o kadar üzülürdüm ki, babama içimden çok kızardım. Bugünkü çocuklar ve gençler gibi isyan yok. Kendi kendime içimden, hayıflanırdım, 'Niye beni sınıftan alıyorsun, tarlaya götürüyorsun, işe götürüyorsun.' diye. Sonra ilkokul öğretmenim babamın herhalde niyetini anlamış olacak ki, dedeme demiş ki 'Babasının bunu okutmaya niyeti yok, aman Hacı Bekir sen bu çocuğa sahip çık, bu okusun.' Bizim başlamamız öyle. Dedem aldı getirdi bizi İstanbul'a, ortaokula başlattı. Sonra devam ettim."

Yıldırım, ilkokul öğretmeninin geleceğini şekillendirmeye büyük emeği ve katkısının olduğunu dile getirdi.

- "Ara sıra eşime yardımcı oluyordum"

Eşi Semiha Yıldırım'ın da emekli ilkokul öğretmeni olduğunu, eşinin de öğrencilerine büyük bir önem gösterdiğini anlatan Yıldırım, eşinin gece yarılarına kadar plan defterlerini cetvelle çizerek inci gibi yazdığını, kendisinin de defter hazırlamada ara sıra eşine yardımcı olduğunu aktardı.

Yıldırım, şimdi her türlü imkanın bulunduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın bilgiye erişiminde bugün geçmişe göre çok daha fazla fırsatımız ve imkanımız var. Ama ister doğru ister yanlış, ben bir şeye inanıyorum. Bunu da samimiyetle sizlerle paylaşmak isterim. Bu benim şahsi görüşüm. Doğru olmayabilir ama imkanlarla başarı ters orantı. İmkanlarınız ne kadar artıyorsa, başarı aynı şekilde artmıyor. Zorluklar başarıyı getirir. Ben hayatta böyle gördüm. Bu bir kural değil ama çoğu kere çalıştığını da görüyoruz, şahit oluyoruz."

- "Tekli öğretim için hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, en büyük meselelerinin, öğrencilerin, üniversite kapısına kadar ne yapacaklarına, hangi yöne gideceklerine karar verememeleri olduğunu belirterek, "Koca 8 yıl geçiyor. 8 yılın mutlaka kabiliyetine göre, çocuğun ilgisine göre yönlendirilmesi lazım. Problemimiz bu. Bu alana önümüzdeki dönemde daha çok yoğunlaşacağız." dedi.



Eğitimde, içerik ve kaliteye gelecek dönemde daha çok yoğunlaşacaklarını söyleyen Yıldırım, "Tekli öğretim için hazırlıklarımızı bütün hızıyla sürdürüyoruz. Hedef 2019'un sonu. İstanbul gibi, belki İzmir gibi, birkaç ilimiz dışında, bütün illerimizde daha önceden geçme imkanına sahibiz. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Tekli öğretime geçtiğimizde yavrularımıza okulda da yemek vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, bütün öğretmenlerin 3600 ek gösterge ile emekli olacağını vurgulayarak, "Emekliliğinizde size bir nebze de olsun daha iyi şartlar sağlamak, amacımız bu. Bundan şu anda emekli olmuş öğretmenler de yararlanacak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Öğretmenlere, Cemil Meriç'in "En çok sevilen öğretmen, en çok seven öğretmendir." sözünü hatırlatan Yıldırım, "Severseniz, sevilirsiniz. Genel kuraldır. Sizlerin işinizi ne kadar büyük bir emek ve sevgiyle yaptığınızı biliyoruz. Sizlerin sevgiyle kazandığınız her bir evladımız, bu ülkenin geleceğine giden yolda atılan en büyük adım olacak." diye konuştu.

- Öğretmenliğin temel motivasyonu sevgidir"

Yıldırım, öğretmenlik mesleğinin temel motivasyonunun sevgi olduğunu vurgulayarak, "Bu topraklarda sevgiyi çoğaltmak, düşmanlıkları azaltmak için yapacak daha çok işimiz var. Türkiye'nin her köşesinden, geldiğiniz yerlere umut, sevgi, kardeşlik ve selamımızı götürün. Sınıflarınızda sevgiyi yeşertin, okullarınızda kardeşlik iklimini daim edin, köylerinize, bulunduğunuz ilçelere birlik, beraberlik, kardeşlik ruhunu aşılayın." değerlendirmesinde bulundu.

Öğretmenlerin her zaman yanlarında olduklarını vurgulayan Yıldırım, "Eğitim ordumuzdan, öğretmenlerimizden, fedakarca görev yapan, Van depreminde, terörde, şehit olan Aybüke öğretmenimizi, Necmettin öğretmenimizi, Van depreminde şehit olan 75 öğretmenimizi ve 15 Temmuz'da hayatını seve seve veren şehit öğretmenlerimizi bu vesileyle rahmetle, şükranla anıyorum mekanları cennet olsun." dedi.



Öğretmenlerin kanlarının yerde kalmadığını, alçakların gereken hesabı ödediğini ifade eden Yıldırım, öğretmenlerin, yaklaşan Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramını tebrik ederek, "Sizden de bir talebim var. Bayramdan sonra 24 Haziran'da da bizim bayramımız var. Bayramımıza da gelmeyi unutmayın, desteğinizi de bekliyorum." dedi.

- Yıldırım'ın öğretmenleri de iftarda

İftara, Başbakan Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile eşi Hatun Yılmaz katıldı.



Başbakan Yıldırım'ın öğretmenleri Yılmaz Er ve Mehmet Özdil'in de katıldığı iftarda Yıldırım, öğretmenlerle fotoğraf çektirdi.



(Bitti)