Başbakan Yıldırım: Çocuklarımız için bakanlarımız var gücüyle çalışıyor

ANKARA

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Bakanlar Kurulu toplantısının yapıldığı salonda çocukları kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın da yer aldığı kabulde çocuklar, Bakanlar Kurulu üyelerinin koltuklarına oturdu.

Başbakan Yıldırım, 23 Nisan dolayısıyla Başbakanlık koltuğunu Pursaklar Altınova İlkokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Esma Didesu Taşyürek'e verdi. Başbakan Yıldırım ile Taşyürek, salona gelişlerinde çocuklarla tek tek selamlaştı. Yıldırım, görme engelli Ubeyt Gökdoğan ile bir süre sohbet etti, ardından ona sarılarak bayramını kutladı.

Yıldırım, kabulde yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan önce kabul edilen ilk resmi bayram olduğunu hatırlattı. Bu bayramın bir hikayesinin olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türk milleti, aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra birlikte olduğu ülkelerle yenik düşmüş ve ondan sonra ülkemizi işgal edenlere karşı amansız bir kurtuluş savaşı başlatmıştır. Bu Kurtuluş Savaşı'nda kadın, erkek, genç, ihtiyar birçok insanımızı, ülkemizin bağımsızlığını, bayrağımızı, vatanımızı korumak için savaşlarda şehit verdik. Yavrularımız, çocuklarımız yetim kaldılar. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 Nisan 1920'de açıldığında ulusal egemenliğimiz, yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı bütün dünyaya duyuruldu. Daha sonra İstiklal Savaşı'nda yetim, öksüz kalan çocuklarımız için, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk büyük bir bayram düzenledi, bir şenlik düzenledi, onların eğlenmesi, neşelenmesi ve geleceğe yönelik umutlarının artması için... Bu şenlik, şölen çok büyük ilgi gördü. Daha sonra 23 Nisan'ın bayram olarak kutlanmasına karar verildi. O gün, bu gün her yıl dünyada çocuklara mahsus bayram olarak kutlayan ve bütün dünya çocuklarına armağan eden bir ülkeyiz. Türkiye olarak yarınımızın güvencesi gençlerimizin, çocuklarımızın en iyi şekilde yetişmesi için Milli Eğitim Bakanımız, diğer bakanlarımız var gücüyle çalışıyor, gayret ediyorlar. Ben sizlerin 23 Nisan Bayramınızı kutluyorum. Bugün Bakanlar Kurulumuzu sizler oluşturuyorsunuz."

Başbakanlık koltuğunda 11 yaşındaki Taşyürek oturdu

Yıldırım, "Şimdi Başbakanımıza sözü bırakıyorum" diyerek, 23 Nisan dolayısıyla Başbakanlık koltuğuna oturan Pursaklar Altınova İlkokulu 5. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Taşyürek'e söz verdi.

Çocuk Başbakan Esma Didesu Taşyürek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, millet egemenliğini hakim kılmak için 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtığını ve bugünü çocuklara armağan ettiğini hatırlattı.

"Dünyadaki tüm çocukların hayranlıkla baktığı bir bayrama sahip olan bizler, çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız" diyen Taşyürek, "Bu duygularla hepimize güzel, mutlu nice bayramlar diliyor, dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocuklarıyla paylaşan tek ülke olmanın gururunu bizlere yaşatan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca, bizleri makamında ağırlayan, bu makamın asıl sahibi Sayın Başbakanımıza da tüm arkadaşlarımız adına teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Taşyürek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, neşe, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar temennisinde bulundu.

"Eğitim için çocukların görüşü alınmalı"

Başbakan Yıldırım, Taşyürek'in çok güzel bir konuşma yaptığını belirterek çocuk başbakandan, bakanlara ne gibi talimatlarının olacağını ve eğitimle, okullarla ilgili söyleyecek bir şeyi olup olmadığını sordu.

Taşyürek, "Her zaman ülkemizin daha iyi olması için çalışıyoruz. Eğitim için çocukların görüşü alınmalı." dedi.

"Onlar olmasa bugünlere gelemezdik"

Başbakan Yıldırım, bir öğrencinin "Burada olduğumuz için kendimizi çok şanslı ve mutlu hissediyoruz." sözleri üzerine, "Türkiye’deki, dünyadaki bütün çocukları seviyoruz. Yavrularımızın, çocuklarımızın en iyi şekilde geleceğe hazırlanması için de öğretmenlerimiz, Milli Eğitim Bakanımız gayret ediyor, çalışıyor. Onlara da başarılar diliyoruz. Öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Onlar olmasa bugünlere gelemezdik." dedi.

"Onlar bizde misafirler. Onlara iyi bakmamız lazım"

Katılan öğrencilerin, Suriyeli öğrencilerin yaşadıklarını aktarmasının ardından Yıldırım, "Onlar bizde misafirler. Onlara iyi bakmamız lazım. Zaten onlar çok acı çektiler. Bu acılarını unutturacak güzel şeyler söylememiz lazım. Büyüklerinize, arkadaşlarınıza bunları anlatın." dedi.

Yıldırım, Çankaya Köşkü'ndeki şenlikte çocuklarla buluştu

Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları kabulünün ardından Çankaya Köşkü bahçesinde oluşturulan "Çocuk Şenliği" alanına geldi.

Çocuklar, Başbakan Yıldırım'ın gelişiyle ellerindeki kırmızı ve beyaz balonları, "Sevgi, kardeşlik ve barış için" diyerek gökyüzüne bıraktı.

Yıldırım, daha sonra bahçeye kurulan stantları gezdi. Çocuklarla yakından ilgilenen ve onlarla fotoğraf çektiren Yıldırım, stantlarda ebru yaptı, sikke bastı. Yıldırım ayrıca kendi yaptığı pamuk şekerleri çocuklara ikram etti.

Başbakan Yıldırım, TRT Çocuk'ta yayınlanan çizgi filmlerdeki karakterleri temsil eden kostümlü kahramanlarla fotoğraf çektirdi.

Türk bayrakları ve balonlarla adeta panayır alanına dönüşen köşkün şeref kapısı önündeki bahçede, çocuklar öğle yemeğini açık büfeden yedi. Çocuklara dondurma, pamuk şeker, patlamış mısır, limonata ve macun şeker ikramında bulunuldu. Ayrıca çocuklar, TRT Çocuk'taki çizgi film kahramanlarının rol aldığı müzikallerini de izledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şenliğine katılanlar arasında, şehit ve gazi yakınlarının çocuklarının yanı sıra, TRT'nin Uluslararası Çocuk Şenliği kapsamında 81 ülkeden gelen çocuklar ile Bakanlar Kurulu üyelerinin koltuklarına oturan çocuklar yer aldı.

Muhabir: Ali Kemal Akan