Başbakan Yıldırım: Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nin balkonundan vatandaşlara hitabına, "Bilmeyen öğrensin, duymayan duysun. Kardeşiz, tek vücud, tek bir milletiz. Dağlar, çağlar boyu yeminimiz var kardeşiz. Tek vücut tek bir milletiz." diyerek başladı.

Ay yıldızlı bayrak gölgesinde can bulan 81 şehir ve 81 milyon millete teşekkür eden Yıldırım, aziz milletin mukaddes şehitlerini rahmet ve şükranla andı, sınırlar ötesinde görev yapan kahraman Mehmetçik'a başarılar diledi.

"Bugün bayram günüdür"

Türkiye'nin her rengini, sesini, köşesini selamladığını ifade eden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün bayram günüdür, Türkiye'nin günüdür. Gün, 81 milyonun kazandığı, kaybedeni olmayan bir gündür. 24 Haziran seçimleri demokrasi tarihimizin en önemli dönüm noktası olmuştur. Aziz milletimize minnettarız, şükranlarımızı sunuyoruz. Seçim kampanyasındaki tartışmalar artık geride kalmıştır. Bugün yeni bir gündür. Geçmiş geçmişte kaldı cancağızım, yeni günde yeni şeyler söylemek lazım diyoruz. Milletin adamı Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin cumhurbaşkanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 7'den 70'e bütün vatandaşlarının hukuku artık güvence altındadır."

Yıldırım, farklılıklarla yeniden kaynaşmak, bir ve beraber olmak için hazır olduklarını, bu aşkla, şevkle geleceğe kutlu yürüyüşe devam edeceklerini söyledi.

"Zafer aziz milletimizindir"

Zamanın kucaklaşma zamanı olduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye yakışan demokratik olgunlukta bir seçimi başarıyla tamamladık. Bu zafer sizindir, aziz milletimizindir. Türkiye'yi durdurmak isteyenler, dize getirmek isteyenler dize gelmiştir, millet kazanmıştır. Bir kez daha Türkiye kazandı. Bu seçimin kaybedeni yoktur. Siyasi rekabet bizim için yenme-yenilme anlamına gelmez. Herkes, bütün vatandaşlarım emin olmalıdır ki Türkiye daha güçlü demokrasisiyle, daha sağlam temellere oturmuş bir Türkiye olarak yoluna devam edecektir. Seçimlere bu kadar yüksek katılım olması vatandaşımızın Türkiye'nin geleceğine olan inancını, güvenini en güzel şekilde göstermiştir. Bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun her bir vatandaşımızın cumhurbaşkanı, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'dır."

Binali Yıldırım, vaktin Türkiye'yi şaha kaldırma, kalkınma, istikrar ve güvenle 2023 hedeflerini, 2053 ve 2071 vizyonunu yakalama vakti olduğunu aktardı.

"Milletimiz, erdem, irade ve cesaretle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı olarak net sonuçla seçmiştir." diyen Yıldırım, milletin AK Parti'yi zafere, Cumhur İttifakı'nı ise birinciliğe taşıdığını dile getirdi.

"İkinci bayram"

Bu başarıya rağmen seçimin bütün neticelerini her zamanki gibi değerlendireceklerini ve buna göre adım atacaklarını anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'nin güven ve istikrarı yolunda net kararı milletimiz vermiştir. 24 Haziran ramazan ayı içinde ramazan bayramından sonraki ikinci bayram olmuştur. Bayramınız mübarek olsun. Dünyada bizi izleyen herkes bu seçimin başarısını, şeffaf demokratik yarışmayı kendi ülkeleri için örnek almalıdır. Çünkü Türkiye katılım oranı, demokratik olgunluk ve saydamlıkla bu seçimi de, 13. seçimini de alnının akıyla başarmıştır. Milletin iradesinin sonucuna gölge düşürmek isteyen hiçbir girişimi de aziz milletimiz hoş karşılamayacaktır. Milletimiz Recep Tayyip Erdoğan ile durmak yok yola devam demiştir. Milletimiz bu sevinç gününde zaferimizi demokratik vakarla, olgunlukla karşılamasından ayrıca bahtiyarız, memnunuz."

Yıldırım, bundan böyle AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 16 yıldır olduğu gibi bundan sonra da milletin huzuru, güveni, refahı için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

"Şimdi Türkiye için Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenme günüdür. Milletin adamıyla milli bir mutabakatla kutlu yürüyüşe devam etme vaktidir." diyen Yıldırım, "Diyarbakır minarelerinden yükselen ses bizimdir. İzmir'in dağlarından esen rüzgar da bizimdir. Adana ovasından doğan bereket de bizimdir. Hatay, Sinop, Ankara, Erzincan, Rize'den Türkiye'ye yayılan kardeşlik türküsü de hepimizindir." ifadelerinini kullandı.

Yıldırım, 24 Haziran zaferinin Türkiye'nin geleceğe attığı sarsılmaz adımın habercisi olduğunu belirtti.

"Görevi bırakırken müsterihim, rahatım"

Kol kola girerek geleceğe birlikte yürüyeceklerini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Ülkemizi cumhurbaşkanımızın riyasetinde dünyanın sayılı ülkeleri arasına sokmaya ahdettik, karar verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrı gayrı yok, ötekileştirme yok, sen-ben kavgası yok. Bütün Türkiye'yi kucaklayan adalet, kalkınma siyasetiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu seçimlerle beraber milletimiz tarafından sandıkta onaylanmıştır. Artık yeni sistem, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi yürürlüğe girmiştir. Buradan bir kez daha demokrasi şölenine katılan vatandaşlarımıza, bütün cumhurbaşkanı adaylarına, partilere ve milletvekili adaylarına teşekkür ediyorum. Seçimde görev alan, seçimin en güzel şekilde neticelendirilmesi için gayret gösteren Yüksek Seçim Kurulu, il, ilçe seçim kurullarına, sandık kurularını partilerin müşahitlerine, güvenlik güçlerine üstün görev anlayışından dolayı milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Hiç endişeniz olmasın. Yarınımız bugününüzden çok daha güzel olacak. Türkiye yeni ufuklara yeni sistemi ve yeni sistemin ik Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yelken açacak. Beraber çıktığımız bu yolda cumhurbaşkanımızla beraber geldik. Yeni sistemde Türkiye Cumhuriyetinin son başbakanı olarak bu kutlu yürüyüşü görevi bırakırken müsterihim, rahatım. Çünkü Türkiye artık darbelerin olmayacağı, milli iradenin sürekli hakim olacağı yeni bir güne uyanıyor. Şahsıma gösterdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum."

Partililerden helallik isteyen Yıldırım, bundan sonra da her türlü sorumluluğu alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ülke için çalışmaya, üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.