Başbakan Yıldırım: Benzemezler ittifakı ağız birliği yapmış: Erdoğan'ı indirelim

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Polatlı Cumhuriyet Heykel Meydanı'nda düzenlenen mitinginde yaptığı konuşmada, kendisini coşkuyla karşılayan vatandaşlara teşekkür etti.

"Polatlı'dan, bereketin, bolluğun merkezinden, istiklal mücadelesinin efsane şehrinden bütün Türkiye'yi muhabbetle selamlıyorum." diyen Yıldırım, "Size milletin adamı, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim." ifadesini kullandı.

Polatlı'nın yine çok heyecanlı ve çok coşkulu olduğunu belirten Yıldırım, "Polatlı, 24 Haziran'a hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamını cumhurbaşkanı olarak rekor oyla seçecek miyiz?" diye sordu. "Evet" cevabını alan Yıldırım, "Polatlı işi bitirmiş. Polatlı pazar gününü iple çekiyor iple." dedi.

Polatlı'nın ülkeyi yeni hedeflere taşımada her zaman destek verdiğini dile getiren Yıldırım, "Polatlı, her zaman Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, AK Parti'nin yanında yer aldınız. Polatlı, pazar günü 'seçim zafer bayramını kutlamaya hazır mısın? Birliğimiz, kardeşliğimiz için kutlu yürüyüşe var mısınız? İstiklal için, istikbal için durmak yok yola devam." diye konuştu.

"Yolumuza taş koymaya çalışanların canına ot tıkayarak bugünlere geldik"

Yıldırım, Polatlı'nın, 24 Haziran'ın ne demek olduğunu çok iyi anladığını belirterek, "Polatlı, 'Vakit karar vakti' diyor. 'Vakit Polatlı vakti' diyor. 'Vakit Türkiye vakti' diyor." ifadesini kullandı.

"Gençler, ak gençler, siz bizim bugünümüzsünüz, yarınımızsınız, aydınlık geleceğimizsiniz, başımızın tacısınız." diyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"16 yıl boyunca gece demeden gündüz demeden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi kalkındırmak için, demokrasisini geliştirmek için durmadan çalıştık, çabaladık, Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Türkiye'yi kalkınma yolunda dünyanın 17'nci ekonomisi haline getirdik. Bütün bunları yaparken vesayetlerle, darbelerle, kumpaslarla da mücadele ettik. Bir yandan milletimizin hayalini gerçeğe dönüştürürken diğer yandan da Türkiye'nin önüne taş koymaya çalışanların, yolumuza taş koymaya çalışanların da canına ot tıkayarak bugünlere geldik. Polatlı, 15 Temmuz'da tankların paletine çomak soktunuz, alçaklara hak ettiği dersi verdiniz. Polatlı, şimdi de milletin geleceğine çomak sokacaklara 'dur' diyecek misiniz? Türkiye'nin yolunu kesmek isteyenlere 'dur' diyecek misiniz? Polatlı işi biliyor, işi bitirmiş Polatlı. Polatlı, size düşen, Ankara'da rekor kırmaktır, birinci olmaktır birinci."

"16 yıldır Türkiye'yi kalkındırıp, ülkemizin değerine değer katıyoruz"

"İlçe başkanınızın bu gayretlerini sandıklara dolu dolu taşımaya hazır mısınız?" sorusuna "Evet" karşılığını alan Yıldırım, şunları söyledi:

"16 yıldır Türkiye'yi kalkındırıp, ülkemizin değerine değer katıyoruz. Dünyada büyük bir kriz var. 2008'den beri dünya ekonomik krizle boğuşuyor. Ancak bu krizde dünyanın en büyük projelerini yapan tek bir ülke var, o ülkenin adı Türkiye'dir. Polatlı'yı, hızlı trenin merkezi yapacağız dedik, yaptık mı? Polatlı'dan Ankara'ya, İstanbul'a, Eskişehir'e, Konya'ya hızlı trenle gidiyor musunuz? Her gün 2 bin Polatlılı kardeşimiz hızlı tren kullanıyor. Polatlı bunların daha fazlasını hak ediyor. Hızlı treni yaparken, 'Efendim, Polatlı Ankara'ya çok yakın, onun için buraya hızlı treni uğratmayalım' dediler. Ben de dedim ki 'Arkadaşlar aklınızı başınıza alın. Polatlı istiklal mücadelesinin tarihini yazan yerdir. Polatlıyı nasıl pas geçersiniz.' Oraya hızlı tren garını yaptık ve Polatlı'ya hızlı treni getirdik."

"Yolların kralı Binali Yıldırım" sloganları üzerine Yıldırım, "Gençler, yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. İlla bir şey diyecekseniz, 'Yolların mimarı' diyebilirsiniz. Yolları böldük hayatları birleştirdik, yolları böldük gönülleri birleştirdik, yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz, bunu herkes böyle bilsin." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, 2002'de Türkiye'de sadece 6 bin kilometre bölünmüş yol olduğunu hatırlatarak, bugün Türkiye'nin 26 bin kilometre bölünmüş yolu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin doğusunu batısına, kuzeyini güneyine yollarla birleştirdiklerini aktaran Yıldırım, "Adaylar meydanda vaatler veriyorlar. Saatlerce konuşuyorlar. Ne anlatıyorlar? Hoş konuşuyorlar ama boş konuşuyorlar. Çünkü bu ülkenin geçmişinde izleri yok. Bir dikili ağaçları yok. Bu ülkenin geleceği için çakılmış bir çivileri yok. Bu ülkenin yönetimine talip olmak için bu ülkede eser bırakmak lazım, eser. Adam odur ki bıraka bu dünyada bir eser, eseri bırakmayanın yerinde yeller eser." dedi.

"2 gün sonra bayram yapacağız"

Yıldırım'ın, 15 yılda bin 245 hastane, 284 bin yeni derslik yapan, 76 üniversiteye 131 yeni üniversite ilave eden partinin adını sorması üzerine, alanda toplanan kalabalık "AK Parti" cevabını verdi.

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran'a 2 gün kaldığına işaret ederek, "2 gün sonra bayram yapacağız, hazır mısınız? Demokrasi zaferine var mısınız? Bir kez daha durmak yok, yola devam." diye konuştu.

AK Parti iktidarı olarak sorunları torunlara bırakmadıklarını belirten Yıldırım, dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere dönüştürdüklerini söyledi.

Çiftçilerin kredilerine yapılandırma

Polatlı'nın tarım memleketi olduğunu ifade eden Yıldırım, Polatlı'da geçici tarım işçileri için Sarıoba'da büyük bir tesis kuracaklarını dile getirdi.

Yıldırım, Polatlı'nın devam eden yollarının bir an önce tamamlanması için talimat verdiğini belirterek, çalışmaların hızlanacağı müjdesini verdi.

Polatlı'da çiftçilerin aldıkları kredilerin geri ödemesinde zorluk çektiklerini bildiklerini kaydeden Yıldırım, kredileri yapılandıracaklarını, ödeme kolaylığı getireceklerini açıkladı.

Polatlı'ya 16 yılda 620 derslik yaptıkları, 216 derslik daha yapacakları bilgisini paylaşan Yıldırım, 61 bin metrekarelik alan içinde 300 yatak kapasiteli bir hastane yaptıklarını söyledi.

Alandaki vatandaşların "Reis nerede?" diye sorması üzerine Yıldırım, "Reis de bizim gibi Gaziantep'te ter döküyor. Orada vatandaşlarımızla buluştu. O da hasret gideriyor. Ben, İzmir'den geldim, Mamak'a gittim. Mamak'tan geldim, Sincan'a, Sincan'dan Yenimahalle'ye, Yenimahalle'den Keçiören'e, Keçiören'den tekrar Polatlı'ya geldik. Buradan da tekrar İzmir'e gideceğiz. Durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

"Koltuk sevdalısı değiliz, memleket sevdalısıyız"

Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Adaylardan biri diyor ki 'Ben, bu başbakanı anlamakta zorlanıyorum. Bu ne biçim adam? Koltuğunu bırakmak için gece gündüz kendini parçalıyor.' Koltuk sevdalısı değiliz, memleket sevdalısıyız. Siz, koltuk yakalamak için her türlü yalanı dolanı söylemeye devam edin. Bu millet, kimin iş yaptığını, kimin yapmadığını çok iyi biliyor. Karşımızda bir yıkım ekibi var. Bunlar, 'AK Parti ne yaptıysa durduracağım, yıkacağım, iptal edeceğim' diyor. Polatlı, yıkım ekibine geçit verir mi? Sandıkta bunların hesabını sorar mı? Haklarını yemeyelim, bu benzemezler ittifakının anlaştığı önemli bir nokta var. Diyorlar ki 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun'. Çok ilginçtir, dost bildiğimiz bazı ülkeler de aynı şeyi söylüyor, bunlarla aynı dili konuşuyor. Polatlı bunlara izin verir mi? Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla sistemin yeni cumhurbaşkanı seçer mi? Size yakışan da budur."

Askeriyenin kullanmadığı bir yer olduğunu, orayı Polatlı'ya millet bahçesi yapacaklarını açıklayan Yıldırım, "Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz." dedi.

"Bu milletin yoluna baş koyduk"

Ecdadın büyük fedakarlıkla yazdığı destanı genç kuşaklara anlatacak, milli bilincin şahlanmasına vesile olacak Sakarya Meydan Muharebesi Milli Parkı'nı Polatlı'ya kazandıracaklarını belirten Yıldırım, bin 500 kapasiteli yeni bir spor salonunu hizmete açtıklarını hatırlattı.

Yarı olimpik yüzme havuzu, gençlik merkezi bulunan bin kişilik kapalı spor salonunu da yapıp Polatlı'ya kazandıracaklarını dile getiren Yıldırım, "Günler hızla geçiyor. 66 gün geçti. 2 günümüz kaldı. Söylenmedik laf kalmadı. Herkes eteğindeki taşları döktü. Lafı uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. Arif olana laf bir sefer söylenir." dedi.

Kendisini dinleyenlere, "Polatlı pazar günü rekor yazacak mısınız? Polatlı, Ankara'nın bir numarası olacak mı? Polatlı, kendine yakışanı yapacak mı?" diye soran Yıldırım, "Evet" yanıtını alınca, "Maşallah, Polatlı siz işi biliyorsunuz." karşılığını verdi.

"Biz, bu milletin yoluna baş koyduk ama bu adaylar da milletin yoluna taş koyuyor. O taşları pazar günü kaldırıyor muyuz? Milletin yolunu açıyor muyuz? Muasır medeniyetlere giden hedefler için 'evet' mi? Güçlü meclis için var mısınız? Güçlü hükümet için var mısınız? Cumhur İttifakı'nı, AK Parti vekillerini güçlü şekilde meclise gönderecek miyiz?" ifadelerini kullanan Yıldırım, Polatlılılardan pazar günü sandıkları tıka basa doldurmalarını istedi.

Muhabir: Ali Kemal Akan,Aynur Ekiz,Mehmet Tosun,Ali Kemal Akan