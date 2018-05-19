Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan Filistin'e yardım çağrısı

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Şu anda hem bu (Filistin'e Umut Ol) yardım kampanyasına SMS yoluyla hem bankalarda açılmış hesaplar yoluyla bütün Türk halkını, milletimizin, 81 milyonunun desteğini bekliyoruz." dedi.

Akdağ, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı'nda düzenlenen "Filistin'e Umut Ol" yardım kampanyasının tanıtım toplantısında, Filistin'deki son krizde Türk Kızılayı'nın bir milyon lira tutarında ilaç ve sarf malzemelerini hastanelere teslim ettiğini, ayrıca 3 konteyner ilacın da hazır beklediğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü ile AFAD'ın da bir proje geliştirdiğini aktaran Akdağ, "1 milyon 200 bin dolar tutarında ilaç ve tıbbi sarf malzemesi ya da diğer tıbbi ekipmanla ilgili desteği de biz AFAD olarak temin edeceğiz ve Dünya Sağlık Örgütü içeriye (Gazze'ye) sokacak." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Değerli arkadaşlar problem şu; yapılan, yapılmak istenen yardımların da ulaşmasına engel oluyorlar. Bu o kadar insanlık dışı bir tutum ki. Zaten bir insanlık suçu işlenip sivillerin üzerine ateş açılıyor, hiçbirinin elinde silah olmayan, tamamen barışçıl bir protesto içinde olan 60'ın üzerinde kardeşimiz şehit ediliyor, katlediliyor, bu kadar yaralı var. Madem bu zulmü işlediniz, insani yardımlara mani olmayın, ona da mani oluyorlar. Dolayısıyla bu husustaki her yolu araştırıyoruz, her kapıyı çalıyoruz. Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği içinde AFAD'ın yaptığı proje de bu anlamda önemlidir. İfade ettiğim gibi hep beraber, biz de elimizden geldiği kadar insani yardımlar konusunda bir taraftan hızlı adımlarla bir taraftan da her türlü vasıtayı kullanarak inşallah erişmeye çalışacağız."

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre 86'sı kadın ve 224'ü çocuk olmak üzere hastanelerde bin 757 yaralının olduğunu belirten Akdağ, "Bunların 127'sinin halen hayati tehlikesi var. Yaralıların içinde 19 sağlık çalışanı var. 7 ambulans bu saldırılarda zarar görmüş durumda. Gazze'de günde 16 ila 20 saat arasında elektrik kesintisi yaşanıyor. Bu Birleşmiş Milletler'in verisi. Refah Sınır Kapısı, 2018 yılının başından itibaren sadece 21 gün açık kalmış, durum bu. Dolayısıyla şu anda hem bu yardım kampanyasına SMS yoluyla hem bankalarda açılmış hesaplar yoluyla bütün Türk halkını, milletimizin, 81 milyonunun desteğini bekliyoruz. AFAD'ın SMS numarası 1866, Türk Kızılayı'nın SMS numarası 2868, her ikisinde de Filistin yazılarak yapılıyor."

Akdağ, dün gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın tarihi bir özellik taşıdığını, toplantıda İsrail zulmünün bir kez daha teyit edildiğini ve ABD'nin bu zulme nasıl katkı verdiğinin ifade edildiğini söyledi.



İİT tarihinde belki de ilk defa bu kadar hatları keskin, bu kadar yaptırım ihtiva eden kararlar aldığını kaydeden Akdağ, kararlara ilişkin bilgi verdi.



Akdağ, teşkilat çatısı altındaki ülkelerin doğrudan veya uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla Filistin'e yardımlarını yoğunlaştırma konusunun da kararlar arasında yer aldığını, Başbakanlık genelgesiyle Türkiye'de de bir yardım kampanyası başlatmaya karar verildiğini hatırlattı.



Filistin'e Türkiye'nin gerek hükümet gerekse sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla yardımları ve AFAD'ın, Türk Kızılayı'nın, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, TİKA'nın desteklerinin olduğunu anlatan Akdağ, "Bugüne kadar yapılan yardımların çapı oldukça büyük. AFAD'ın 200 milyon liranın üzerinde, TİKA'nın 400 milyon dolar civarında, Türk Kızılayı'nın 500 milyon liraya yakın bir yardım yaptığını biliyoruz." diye konuştu.



Başbakan Yardımcısı Akdağ, ABD'nin, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na yaptığı yardımda kısıtlamaya gitmesi kararını hatırlatarak, şöyle devam etti:



"Dolayısıyla BM'nin bu sürdürülebilir yardımı da sekteye uğradı. Bu eksiği bizler tamamlamak zorundayız, Müslüman ülkeler bu eksiği tamamlamak durumundayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak hem BM'nin bu kuruluşuna destek vereceğiz hem de doğrudan desteklerimizi devam ettireceğiz. 75 milyon dolar harcanarak Gazze'de yapılmış bir hastanemiz var, ekipmanları da tamamlandı. Dünkü toplantılar sırasında Cumhurbaşkanımız Filistin Başbakanıyla görüştü. Ben de görüşmelere katıldım. Bu hastanenin bir an önce açılması için Filistin tarafındaki prosedürlerin tamamlanması hususunda söz verdiler. Pazartesiden itibaren çok yakından takip edeceğiz. Bu hastaneyi de en kısa zamanda açmamız lazım."



Gazze'de yaşayanların beslenme, elektrik, su ve sağlık açısından sıkıntılarının olduğuna işaret eden Akdağ, "Adeta açık bir yaraya tuz serpmek gibi oldu İsrail'in son zulmü. Oradaki ihtiyaçlar iyice arttı." dedi.



Hayatlarını kaybeden insanların yanı sıra 3 bine yakın Filistinlinin de maalesef yaralandığını kaydeden Akdağ, yaralıların Türkiye'ye getirilmesi konusunda çeşitli girişimler olduğunu ancak sonuç alınamadığını söyledi.



Akdağ, son krizde 1 milyon lira civarında ilaç ve sarf malzemesinin Türk Kızılayı tarafından hastanelere teslim edildiğini, 3 konteyner ilacın hazır beklediğini anlattı.

"Televizyon yayınları vasıtasıyla kampanya zenginleştirilecek"

"Filistin'e Umut Ol" yardım kampanyası kapsamında Türkiye Diyanet Vakfı'nın online bağış kabul ettiğini dile getiren Akdağ, sivil toplum kuruluşlarının Filistin'deki sivil toplum örgütleri aracılığıyla buna destek verebileceğini ve müstakil yardım kampanyaları açabileceğini vurguladı.



Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Önümüzdeki hafta televizyonlarımız vasıtasıyla da bu kampanyayı zenginleştireceğiz. TRT ile birlikte ortak televizyon yayınları yaparak, iftar vakitlerinde olacak muhtemelen, bu şekilde yardımların yoğunlaşmasını temin etmeye çalışacağız." dedi.



Kampanya kapsamında AFAD'a ve Türk Kızılayı'na Filistin yazılarak gönderilecek bir SMS karşılığında 10 lira yardım yapılacağını belirten Akdağ, "Biz, 81 milyon millet evladı, evlerimizde çoluk çocuğumuzla, misafirimiz varsa onlarla, bir yere davet edilmişsek onlarla iftar yapıyoruz. Elektriğimiz var, suyumuz var, sofralarımızda yiyeceğimiz var. 'Acaba kafamıza bir bomba düşer mi?' diye endişemiz yok. Bu nimetin kıymetini, kadrini, kardeşlerimize destek olarak göstermeliyiz. Burada bütün milletimizden hassasiyet bekliyoruz. Elbette hükümetimizin kendi kaynaklarından desteği devam edecektir. Bu ramazanı biz Filistin'i unutmadan, hiçbir iftarda, hiçbir sahurda oradaki kardeşlerimizi hatırlamayı bırakmadan geçirmeliyiz. Bu nimetin, bu kadar huzur içerisinde, refah içerisinde yaşayan bir ülkede bulunmanın, iftar, sahur yapmanın nimetinin karşılığını böyle biraz ödeyebilir miyiz bilmiyorum ama en azından ödemeye çalışmalıyız." diye konuştu.



Akdağ, toplanan paranın hangi kanalla destek olunabilecekse o kanallar kullanılarak harcanacağına işaret ederek, doğrudan Filistin makamlarına, Filistin'deki sivil toplum kuruluşlarına, BM Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na ve Dünya Sağlık Örgütü ile yapılabilecek yardımlar olduğunu söyledi.



Toplantıya, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık da katıldı.