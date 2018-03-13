Başbakan Yardımcısı Akdağ, Japonya Büyükelçisini kabul etti

ANKARA (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima'yı kabul etti.

Akdağ, Çankaya Köşkü'ndeki kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

New York'ta Birleşmiş Milletler Toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesi sırasında afet ve acil durumlarla ilgili iş birliğinin geliştirilmesi kararının alındığını hatırlatan Akdağ, bu kapsamda önümüzdeki bir aylık süreçte Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi düşündüğünü belirtti. Akdağ, Miyajima ile bunun hazırlıkları üzerine görüştüklerini aktardı.

Japonya ve Türkiye'nin bölgelerindeki iki stratejik ülke olduğuna dikkati çeken Akdağ, her alanda iş birliğinin geliştirilmesinin iki ülkenin de yararına olacağını vurguladı.

Akdağ, iki ülke arasında afet ve acil durumlar konusunda iş birliğinin geliştirilmesinin mümkün olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu hususta ciddi potansiyellerimiz var. Her iki ülkenin de depremler konusunda büyük tecrübesi var. Kurumsallaşma güçlü. Bina stokunun dayanıklılığı itibarıyla Japonya, Türkiye'den önce adımlarını atmış durumda. Dolayısıyla bu hususta da iş birliği yapabileceğimizi düşündük ve bunları mütalaa ettik. İnşallah yaklaşık 1 ay içerisinde Japonya'yı ziyaret edeceğim ve bütün bu iş birliği alanlarını burada da tartışacağız ve geliştirmeye gayret edeceğiz."

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Miyajima da görüşmenin güzel geçtiğini belirterek, Akdağ'ın Japonya ziyareti sırasında ülkelerinin afetlere ilişkin merkezini ziyaret edip, güzel sonuçlar alabileceğini dile getirdi.

Japonya'da yaşlı nüfusla ilgili politikaların da görülebileceğine değinen Miyajima, 2019'da Japonya'da G-20 Zirve Toplantısı yapılacağını, bu bağlamda 2018'in hazırlıklar için çok önemli olduğunu bildirdi.

Miyajima, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin bu hafta Japonya'yı ziyaret ettiğini hatırlatarak, "Siz de Japonya'yı ziyaret edeceksiniz. Böylece ilişkilerin daha da kuvvetlenmesinden Japonya büyükelçisi olarak çok mutluluk duyuyorum." ifadesini kullandı.