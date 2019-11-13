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Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP imha faaliyetleri sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında SAS ve METİ timlerinin mayın ile EYP tespit ve imha faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.
Genel 13.11.2019, 15:16
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, halkın emniyetle evlerine dönmesini sağlamak amacıyla yapılan mayın ile el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.
Türk askerinin mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da paylaşımda yer verildi.
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