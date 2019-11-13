Barış Pınarı Harekatı bölgesinde mayın ve EYP imha faaliyetleri sürüyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı Harekatı kapsamında, halkın emniyetle evlerine dönmesini sağlamak amacıyla yapılan mayın ile el yapımı patlayıcı (EYP) tespit ve imha faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Paylaşımda, bölgenin mayın ve EYP'lerden tamamen temizleninceye kadar çalışmaların kararlı şekilde devam edeceği kaydedildi.

Türk askerinin mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine ilişkin fotoğraflara da paylaşımda yer verildi.