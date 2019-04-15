Barınaktan pitbull cinsi 2 köpeği çalan 3 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hayvan barınağından pitbull cinsi 2 köpeği çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yassıhöyük Mahallesi'nde...

Barınaktan pitbull cinsi 2 köpeği çalan 3 şüpheli yakalandı
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de hayvan barınağından pitbull cinsi 2 köpeği çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yassıhöyük Mahallesi'nde bulunan hayvan barınağından 2 pitbull cinsi köpeğin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheliler M.K, A.T. ile S.K'yi kent merkezinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Çalınan hayvanlar barınak yetkililerine teslim edildi.


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