Baraj 16. Bölüm HD Tek Parça full İzle - 1 Aralık Son Bölüm

16. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tarık’ın, cinayeti Nazım’ın üzerine yıkma planı yolunda gitse de Halil’i onların öldürdüğünü bilen gizemli kişi peşini bırakmamıştır. Bu gizemli kişi ilk hamlesini yapmıştır; Tarık’ı hiç tahmin etmediği bir şey bekliyordur.

Nehir, başına gelen kötü durumdan kurtulmayı başarsa da, kendini çok kötü hissediyordur. Bu yüzden Nazım, Nermin’in söylediği yalanı öğrenir öğrenmez Nehir’i yanına çağırdığında Nehir bir saniye bile düşünmeden Nazım’ın yanına gider. Ama Tarık’ın planı yüzünden Nazım ve Nehir’in birlikte mutlu olduğu günler ne kadar sürecektir?

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GEÇEN BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Nazım, Nehir’i seçerek onun peşinden İstanbul’a gelmiştir. Fakat Ayşe’nin kaçırılması, Nazım’ın öncelikleri yeniden gözden geçirmesine sebep olacaktır.

Nehir, Nazım’dan vazgeçtiğini aklına dinletebilse de kalbine dinletemez. Nazım’ın zorlu anında yanında olmak istese de hem onun yanında olup hem de nasıl mesafeli olacağını bilemez. Üstelik Nazım’ın arkadaşı Hakan’ın gizemli tavırları Nehir’i rahatsız etmektedir.

İstanbul’a dönmüş olmasına rağmen Tarık kendini köşeye sıkışmış bulur. Hem Fulya’nın şüphesinden hem de cinayet suçundan tamamen kurtulabilmek için son kez baraja dönmeye karar verir. Tarık’ın planı herkesin hayatını değiştirmek üzeredir.