'Bana benim ülkemden, Filistin'den bahset' fotoğraf sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Filistin Fotoğrafçılık ve Keşif Topluluğun, Filistin'e dair fotoğraflarını insanlarla buluşturmak üzere 18 temmuza kadar Sultanahmet'te açtığı sergide, 42 fotoğrafçının çektiği 70 fotoğraf sergileniyor.

Filistin'e döndüklerinde Türkiye temalı fotoğrafları Filistin'de sergileyecek olan topluluk, İstanbul ve Trabzon'da da fotoğraf çekimine dayalı gezi programı gerçekleştirecek.

Topluluk adına AA muhabirine açıklama yapan Filistinli fotoğraf sanatçısı Firas Jarrar, Filistin'de her yaştan ve seviyeden fotoğrafçının ülkenin değerlerini yaşatmak amacıyla yola çıktığını belirterek, her meslek gurubundan yaklaşık 3 bin üyeye sahip olduğunu söyledi.

Jarrar, eserlerini sergilemek ve iki ülkenin insanlarıyla karşılıklı olarak paylaşmak amacıyla her yıl düzenli olarak Türkiye'ye gelmeyi planladıklarını aktararak, "Amacımız, Filistin ile ilgili bilgileri insanlara ulaştırmak ve onlara Filistin'den bahsederek, Filistin'in işgalinden beri yaşananları gözler önüne sermektir." dedi.

İnsanları sergiye gelmeleri çin cesaretlendirdiklerini dile getiren Jarrar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle Filistin'deki C Bölgesi'nde olanlar ve işgalin getirdikleriyle ilgili görülmesi gereken gerçekleri insanlarla buluşturuyoruz. 7 yıldan beri çeşitli yürüyüş ve etkinliklerle fotoğraflar çekiyoruz ve bu yürüyüşlerde çekilen fotoğrafları sosyal medya yoluyla ulaştırıyoruz. İnsanları cesaretlendirmek ve daha fazlasına ulaşabilmek için kalabalık guruplar oluşturuyoruz. Burası bizim evimiz, yurdumuz ve bu anlamda insanları bilgilendirmek ve daha iyi nasıl koruyacağımıza dair insanlara ulaşarak, insanların sahiplenmeleri çeşitli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu amaca ulaşmak için de Türkiye'ye ve dünyanın geri kalan yerlerine ortaya koyduğumuz çalışmaları taşımak istiyoruz. Hedefimiz, Filistin'de insanların hangi koşullarda yaşadığını ve nasıl bir yer olduğuna dair bilgilendirmek istiyoruz çünkü sadece Gazze ve Kudüs işgal atında değil. Bu nedenle aynı zamanda Cenin'de, Nablus'da, El-Halil'de ve Eriha gibi bölgelerde de fotoğraf çekiyoruz.""Mescid-i Aksa'yı 40 yaşından önce ziyaret etmemiz yasak"

Jarrar, Filistin'de doğduğunu ve orada yaşadığı için gurur duyduğunu belirterek, "Filistin'in güzelliklerini insanlara taşımaktan dolayı mutluyum çünkü Filistin'in tarihi zenginliklerini ve güzelliğini insanlarla paylaşmak harika bir duygu." diye konuştu.

Daha önce eşiyle birlikte İstanbul'a geldiğini söyleyen Jarrar, şunları kaydetti:

"Bu sefer grubumuzdan 7 fotoğrafçıyla birlikte geldik. İstanbul'da çok çılgın harika bir sevgi ve destekle karşılaştık. Türklerin bizi çok sevdiklerini ve müthiş desteğini görüyoruz ve bu sevgi bize daha fazla fotoğraf çekme konusunda büyük bir güç veriyor. Ben Nablus'ta yaşıyorum. Filistin'de, Mescid-i Aksa'yı 40 yaşından önce ziyaret etmemiz yasak ve bu sergide, 40 yaşına girdiğim için izin verilerek Mescid-i Aksa'ya girip çektiğim fotoğrafımı da sergiliyorum. Bu benim için çok özel bir fotoğraf ve gerçekten çok büyük anlam içeriyor. Hala İsrail'in işgali altındayız ve devam eden işgal altında bir şekilde yaşamaya devam ediyoruz. Allah, bütün Müslümanların yardımcısı olsun."

"Bana benim ülkemden, Filistin'den bahset" temasıyla hazırlanan serginin açılışına çok sayıda ziyaretçi katıldı.

Filistin Fotoğrafçılık ve Keşif Topluluğu'ndan 83 fotoğrafçının çektiği 140 fotoğraf, 18-20 Temmuz arasında da Eyüpsultan Cafer Paşa Medresesi'nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.