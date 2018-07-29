Balıkesir, Edirne ve Kırklareli için kuvvetli sağanak uyarısı

ANKARA (AA) - Balıkesir, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde etkili olan gök gürültülü sağanağın öğleden sonra kuvvetini artırması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Balıkesir'in batı, Edirne'nin güney ve Kırklareli'nin güneybatı ilçelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın öğleden sonra kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olacağı belirtildi.

Vatandaşlar ve yetkililer, ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskiyle yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.