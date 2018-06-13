Bakanlık 9 bine yakın çocuğu sokaktan kurtardı

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye genelinde oluşturduğu 117 mobil ekip ile sokakta çalıştırılan 8 bin 944 çocuğa yardım elini uzattı.

Bakanlık tarafından çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmaları çerçevesinde 12 Haziran 2017'de hayata geçirilen uygulamayla sokakta çalıştırılan veya risk altında bulunan çocukların tespit edilmesi için Türkiye genelinde ilk kez "mobil ekipler" oluşturuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, sokaklarda mendil sattırılan, araba camı sildirilen, dilendirilen veya eğitim hayatından koparılan çocuklar ve ailelerini tek tek tespit ederek, gereken işlemlerin yapılmasını sağlayan mobil ekiplerin sayısı 117'ye ulaştı.

Uygulamanın başladığı bir yıllık süreçte mobil ekiplerin sokaklardan alarak ailelerine kavuşturduğu veya hakkında gerekli koruma kararlarının alınmasını sağladığı çocukların sayısı 8 bin 944 oldu. Yardım eli uzanan 9 bine yakın çocuğun 3 bin 974'ünü Suriyeliler oluşturdu.

- 240 çocuğun ailesine adli işlem

Mobil ekiplerin tespitleri ve ardından yapılan hukuki işlemler sonucunda, 240 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca 3 bin 688 çocuk hakkında eğitim, rehberlik ve danışmanlık tedbirleri alınırken, 2 bin 219 aileye Sosyal Ekonomik Destek (SED) veya Sosyal Yardımlaşma Vakıfları aracılığıyla maddi yardım sağlandı.

Bakanlık tarafından 2 bin 379 çocuğun ailesine rehberlik hizmeti verilirken, çocuklarla ilgili yapılan mesleki çalışmalar sonucunda 196 çocuk koruma ve bakım altına alındı.