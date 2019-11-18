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Bakan Varank, Türkiye’nin ilk yerli balonu ile Kapadokya’da uçtu
Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir’de Üretimine Başlanılan Türkiye’nin İlk Yerli Ve Milli Sıcak Hava Balonu İle Kapadokya Semalarında Uçtu.
Genel 18.11.2019, 10:49
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Nevşehir’de üretimine başlanılan Türkiye’nin ilk yerli ve milli sıcak hava balonu ile Kapadokya semalarında uçtu.
Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı ile eşi Esra Varank ve kızı Reyyan Varank da Bakan Varank’a uçuşta eşlik etti.
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