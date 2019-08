Bakan Soylu'dan Kurban Bayramı mesajı

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "1 Ocak-4 Ağustos arasında, geçen yılın aynı dönemine göre trafik kazalarındaki can kayıplarında yüzde 33 azalma yaşadık. Bayram trafiğinde de her geçen yıl, günlük can kaybı ortalamamızda azalışlar elde ettik. Arzumuz bu bayram, elde ettiğimiz bu kazanımları daha ileriye götürelim, mümkünse hiç kaza haberi almayalım"