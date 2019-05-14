Bakan Selçuk, engelli öğretmen ve öğrencilerle iftarda buluştu

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların yetenekleri, becerileri konusunda ümitlerinin son derece yüksek olduğunu belirterek, "Onların içindeki potansiyeli açığa çıkarmak bu yeteneklerini hayata geçirmek için elimizden ne gelirse yapma yolundayız. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.
Bakan Selçuk, Başkent Öğretmenevi'nde çeşitli illerden gelen engelli öğretmen ve öğrencilerle iftarda buluştu.
Bakanlık olarak özel yetenekli, engelli çocuklar ile ilgili çalışmalar yürüttüklerini belirten Selçuk, "Türkiye'nin geleceğinin özel çocuklarımız açısından daha güzel olması için faaliyetlerimiz sürüyor." ifadesini kullandı.
Engelliler Haftası dolayısıyla iftarı düzenlediklerini aktaran Selçuk, bu vesileyle öğretmen ve öğrencilerle yüz yüze olma fırsatına kavuştuklarını söyledi.
Bakan Selçuk, "Çocuklarımızın yetenekleri, becerileri konusunda ümitlerimiz son derece yüksek. Onların içindeki potansiyeli açığa çıkarmak bu yeteneklerini hayata geçirmek için elimizden ne gelirse yapma yolundayız. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.
Bakan Selçuk, iftarın ardından tek tek masaları gezerek öğretmen ve öğrencilerle görüştü, dilek ve temennilerini dinledi.
- Otizmli yetenekten mini konser
Bakan Selçuk'un konuşmasından önce küçük yaşta müzik yeteneği keşfedilen Kepez Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi otizmli Taylan Harvati, keman çalarak "Gidiyorum gündüz gece" türküsünü seslendirdi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da Taylan'a icra ettiği eser için teşekkür etti.