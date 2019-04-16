Bakan Albayrak Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile görüştü

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Washington'daki temaslarını değerlendirdi. Albayrak, görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Kıdemli Başdanışman Jared Kushner ile iş birliğimizi artırmaya yönelik adımları görüştüğümüz toplantılar sırasında, ABD Başkanı Sayın Donald Trump tarafından kabul edildik. Kendilerine Cumhurbaşkanımızın selam ve mesajlarını ilettik."