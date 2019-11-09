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Bakan Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.
Genel 08.11.2019, 20:02
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.
Görüşmede, ABD ile 17 Ekim'de imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı.
Heyetler arası görüşme sonrasında Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.
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