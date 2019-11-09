Son Dakika

Bakan Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

Genel 08.11.2019, 20:02
Bakan Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti
banner230

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlığında heyetler arası görüşme yapıldı.

Görüşmede, ABD ile 17 Ekim'de imzalanan mutabakata ilişkin hususlar ele alındı.

Heyetler arası görüşme sonrasında Bakan Akar, ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ve ABD Ankara Büyükelçisi David Satterfield'i kabul etti.

#Milli Savunma Bakanlığı #MSB: Bakan Yardımcısı Karaosmanoğlu ile ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey başkanlığında heyetler ar
Yorumlar (0)
banner287
banner269
21°
açık
Namaz Vakti 09 Kasım 2019
İmsak 05:46
Güneş 07:10
Öğle 12:30
İkindi 15:15
Akşam 17:40
Yatsı 18:59

Gelişmelerden Haberdar Olun

@