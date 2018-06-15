Bahşili'de Ramazan Bayramı

KIRIKKALE (AA) - Bahşili'de bayramlaşma programı düzenlendi.

Hüseyin Onbaşı Camisi'nde düzenlenen programa, Bahşili Kaymakamı Zikri Şahin, Belediye Başkanı İbrahim Uyar ve ilçe protokolü katıldı.

Kaymakam Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm İslam alemi ve Kırıkkaleli vatandaşların bayramını kutladığını belirtti.

Şahin, "Bayramlar aynı inanç, aynı duygu ve aynı düşünceleri paylaşan insanların birlikte sevindiği müstesna günlerdir. Bu günleri fırsata çevirmek gerekir. Ailelerimizi ziyaret edelim. Dualarını alalım, onları yalnız bırakmayalım." diye konuştu.



Başkan Uyar ise, ramazan ayını geride bırakarak Ramazan Bayramı'na ulaştıklarını ifade ederek tüm hemşehrilerinin bayramını tebrik etti.