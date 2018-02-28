Bahşili'de okuma yazma seferberliği

KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan okuma yazma seferberliği çağrısı kapsamında kurs açıldı.
Yusuf Alsancak Ortaokulu'nda açılan kursun ilk gününde konuşan Kaymakam Zikri Şahin, 5 Mart'ta başlayacak kursun yoğun talep üzerine bugün başladığını söyledi.
Şahin, okuma yazma seferberliğinin önemine değinerek, "Gönüllü olarak okuma yazma kursuna başlayan halkımıza teşekkür ediyorum. Özellikle kadınlarımızın katıldıklarını görmek bizi umutlandırdı." dedi.
Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Bahadır Dülger, şube müdürü Ercan Doğan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Pekdoğan ve kursiyerler katıldı.