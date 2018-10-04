Bahşili'de asfalt çalışmaları devam ediyor

KIRIKKALE (AA) - Bahşili Belediye Başkanı İbrahim Uyar, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Uyar, Bahçeli Mahallesi mezarlık yolu asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Uyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mezarlık yolunun bozulması nedeniyle yeni 3 kilometrelik yerde asfaltlama çalışması yapıldığını söyledi.

Vatandaşları kötü yoldan kurtardıklarını ifade eden Uyar, "Ayrıca ilçe içerisinde alt yapı çalışmasından dolayı bozulan yollarımız ve kaldırımlarımızın tamiratlarını yüzde 90 tamamladık. İnşallah kıştan önce de bitireceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun." diye konuştu.