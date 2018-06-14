Bahşili'de 160 kişiye yardım yapıldı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ramazan ayında 160 vatandaşa 120 bin lira tutarında yardım yapıldığı bildirildi.

Bahşili Kaymakam Zikri Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) yapılan yardımlarla muhtaç insanların biraz da olsa maddi olarak rahatladığını söyledi.

SYDV yardımlardan ihtiyaç sahiplerinin, hastaların, şehit ailelerinin, gazilerin yararlandığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"İlçe ve köylerinde oturan insanlarımızın ihtiyaçlarının giderilerek yüzlerinin güldüğü, sevinçli ve sağlıklı bir bayram geçirmeleri için kaymakamlık olarak devletimiz adına sahip çıkmaktayız. Yapılan yardımlarla onların, ailelerin, temel ihtiyaçları, sağlık giderleri, bayramdan önce çocuklarına bayramlık elbise aldıkları gibi, bayram şekeri, tatlı gibi ihtiyaçlarını karşılamaları ve çocuklarına harçlık vererek sevindirmeleri için banka hesaplarına paralarını yatırarak kendilerine de bildirilmiştir. Bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı kutluyorum."