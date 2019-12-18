Son Dakika

Bahşılı'da askerler ile öğrenciler bir araya geldi

Genel 18.12.2019, 12:07
4
Bahşılı'da askerler ile öğrenciler bir araya geldi
banner230

KIRIKKALE (AA) - Bahşılı ilçesinde "Yerli Malı Haftası" etkinliği kapsamında askerler öğrencilerle buluştu.

İlçe Jandarma Komutanı Başçavuş Ercan Erçayan ve beraberindeki askerler, Barbaros İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Okul Müdürü Sebahat Gültekin, burada yaptığı konuşmada, öğrenci ve ailelerin organize ettiği programda öğrencilerle askerlerin bir araya geldiğini söyledi.

Annelerin yaptığı pasta ve börekleri askerlere de ikram ettiklerini dile getiren Gültekin, "Her öğrenci masasına bir askerimiz oturarak öğrencilerle sohbet etti. Bugünde bizi yalnız bırakmayan komutanımıza ve askerlerimize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu programı organize eden velilerimize de teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İlçe Jandarma Komutanı Erçayan da programda öğrencilere hediye verdi.

Program, öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından sona erdi.

#"Yerli Malı Haftası" #Bahşılı #Kırıkkale
Yorumlar (0)
banner287
banner269
-3°
sisli
Namaz Vakti 19 Aralık 2019
İmsak 06:19
Güneş 07:47
Öğle 12:43
İkindi 15:09
Akşam 17:29
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@